Brasovul, din nou in lupta pentru "Destinatia anului". Anul acesta, cu 19 obiective din judet calificate in finala

S-a dat startul votului pentru "Destinatia anului", iar judetul Brasov intra din nou in competitie. Pana pe data de 8 mai, Brasovul poate fi votat la categoria "Orase care inspira", in timp ce la alte catogorii precum "Sat de poveste", "Parcuri de distractie si aventura", "Cazari epice" sau "Experiente gastronomice", pot fi votate alte 18 locatii din judet.Anul acesta au fost inscrise in competitie 300 de destinatii turistice din toata tara si in premiera iau parte la concurs si sapte ... citește toată știrea