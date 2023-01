"Brasovul ecologic" - studiu de caz: comuna Budila

Anul 2023 nu a venit cu nimic nou in ceea ce priveste gunoaiele. La fel ca si anul trecut, deseurile sunt aruncate aiurea, iar autoritatile locale sunt "trase de maneca". Astfel, in primele zile ale acestui an, reprezentantii Asociatiei pentru Siguranta Urbana si Mediere (ASUM) Brasov au descoperit un "camp de gunoaie" pe teritoriul comunei Budila, pe malurile paraului Tarlung."Mare parte din deseuri au fost acoperite cu pamant. Chiar si asa urmele ecologiei inca se mai vad. Se pare ca exista ... citeste toata stirea