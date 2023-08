Firma brasoveana Drafting Service SRL va incasa de la Primaria Brasov suma de 249.662 lei, pentru realizarea unor expertize vizuale la cladirile aflate in proprietatea municipiului Brasov. Conform contractului, consultantul realiza o "evaluare vizuala rapida", in baza careia se va realiza o ierarhizare a cladirilor din punct de vedere al riscului seismic.Aceste evaluari sunt obligatorii, fiind prevazute intr-o lege aparuta in luna iulie a anului trecut.Evaluarea vizuala rapida va fi facura ... citeste toata stirea