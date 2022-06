Brasovul, gazda pentru medicii din toata lumea

In perioada 27 - 30 iunie 2022, in Aula Universitatii Transilvania, se vor desfasura lucrarile celei de-a 12 a Conferinte Romano-Iordaniene in Medicina si Farmacie si ale celui de-al 10-lea Congres international al absolventilor Universitatilor de Medicina."Acest eveniment devenit deja traditie in tara noastra, este organizat de catre Asociatia Absolventilor Universitatilor de Medicina din Romania si se desfasoara sub inaltul patronaj al Altetei Regale Printesa Muna ... citeste toata stirea