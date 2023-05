Oficialitati locale, dar si cateva zeci de brasoveni au participat sambata, 29 mai, in Piata Unirii la ceremonia militara si religioasa prilejuita de sarbatorirea Zilei Veteranilor de Razboi. Ceremonia a fost una simpla: prefectul Brasovului, Catalin Vasii a trecut in revista trupele, a fost intonat Imnul National al Romaniei, un sobor de preoti a oficiat serviciul religios, au fost tinute scurte discursuri si s-au depus coroane de flori.Astfel, in alocutiunea sustinuta prefectul Catalin ... citeste toata stirea