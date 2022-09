Brasovul, iar viral pe TikTok: Traficanti incatusati in aplauzele brasovenilor

Patru masini de lux au fost blocate in zona Tractorul - mall Coresi din Brasov, interlopii fiind pusi la pamant de catre politistii veniti din Capitala, intr-o complexa operatiune antidrog. Totul, sub privirile oamenilor, care au apreciat si aplaudat actiunea oamenilor legii. Totul a fost filmat de un martor, iar imaginile au devenit imediat virale pe TikTok.Politistii sub acoperire au reusit sa ii retina pe traficanti care incercau sa vanda peste 2.000 de comprimate de amfetamina (ecstasy). ... citeste toata stirea