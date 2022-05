Brasovul, in 2026: Filmati peste tot, cu 1.010 de camere

Primaria Brasov a lansat o licitatie in valoare de 10.735.784 lei, pentru furnizarea si instalarea echipamentelor pentru sistemul de supraveghere video din Brasov, respectiv 1.010 camere, softuri si alte componente. Conform informatiilor Primarului Brasovului, Allen Coliban, in urma acestei licitatii se va incheia un acord cadru pe o perioada de 4 ani, iar echipamentele vor fi furnizate si instalate in baza comenzilor transmise de municipalitate.Edilul a explicat ca acest sistem va permite ... citeste toata stirea