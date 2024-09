Brasovul, in agenda ministrului Mediului. Mircea Fechet a venit sa dea "energie" colegilor

Avand in vedere ca duminica, 29 septembrie, centrul si vestul Romaniei au fost sub cod portocaliu de ploi abundente, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a mers pe teren, pentru a vedea daca autoritatile locale sunt pregatite. El a mentionat ca nu a mers in control, ci, prin aceste deplasari, vrea sa dea un plus de energie colegilor din teritoriu.Astfel, in cursul diminetii, ministrul a fost la acumularea de la Sacele, unde, a spus el, "gradul de umplere este la ... citește toată știrea