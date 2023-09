Incheiat in 10 septembrie si promovat ca un eveniment de referinta pentru Romania, Forumul Oraselor Verzi din Brasov a fost tema de discutii in sedinta de plen a Consiliului Local Brasov din 19 septembrie. Astfel, inainte de a se trece la ordinea de zi, unul dintre consilierii locali l-a intrebat pe primarul Brasovului, Allen Coliban, ce idei de proiecte s-au desprins din discutiile la conferinta internationala de mediu ce s-a desfasurat in perioada 4 - 7 septembrie.Primarul a raspuns in ... citeste toata stirea