Brasovul, in coada listei in ceea ce priveste implementarea proiectelor prin PNDL

Localitatile din judetul Brasov nu stau foarte bine in ceea ce priveste implementarea proiectelor prin Programul National de Dezvoltare Locala, rezulta dintr-o analiza publicata de Expert Forum. Conform documentului amintit, in luna martie a anului 2022. Astfel, conform documentului amintit, raportat la numarul de proiecte implementate financiar in proportie de peste 90% dintre cele aprobate, Brasovul este pe ultimul loc. Mai exact, luna trecuta, doar 73 de proiecte (43% din numarul total de ... citeste toata stirea