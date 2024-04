Brasovul, in doua schimburi

5.618 locuri in clasele pregatitoare sunt disponibile pentru urmatorul an scolar, in 273,5 clase din tot judetul, potrivit datelor centralizate la nivelul Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Brasov. Inscrierile copiilor care implinesc sau au implinit 6 ani a inceput deja, iar parintii pot completa fisele de inscriere pana in 14 mai, fie direct la scoala, fie online, dar mai apoi fisa trebuie validata in prezenta parintelui.Vizele de flotant pentru scoala dorita - un fenomen stiut de ... citește toată știrea