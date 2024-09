Brasovul, in etapa finala de selectie pentru Misiunea UE 100 de orase inteligente

Brasovul este in etapa finala de selectie pentru Misiunea UE 100 de orase inteligente si neutre din punct de vedere climatic.Mai multe orase din Romania se ,,lupta" pentru a fi selectate printre cele 10 comunitati din tara noastra care vor fi sustinute pentru a atinge neutralitatea climatica pana in 2030.Brasovul este unul dintre cele 16 orase care a trecut de prima etapa de evaluare, cea de verificare a eligibilitatii, in cadrul Apelului de proiecte M100 pentru 10 Orase din Romania, parte ... citește toată știrea