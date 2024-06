"Brasovul in miniatura", surpriza de Craciun

In pragul alegerilor locale din 9 iunie, Primaria Brasov a expus in Piata Sfatului una dintre casutele pentru Targul de Craciun. Conform anuntului Primariei Brasov, pentru targurile din Brasov sunt realizate 5 modele, fiecare reinterpretand cladiri reale din Brasov de la adresele: Republicii 10, 16 si 34, Castelului 42. "In total, vor fi 65 de casute. In fiecare dintre lunile viitoare vom primi cate 10. Astfel incat, la Targul de Craciun de la finalul anului sa avem toate casutele noi", a ... citește toată știrea