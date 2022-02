Brasovul, in razie 24 de ore

De sambata dimineata si pana duminica dimineata, in trei intervale orare, politistii brasoveni au desfasurat trei actiuni cu efective marite, pe raza municipiului Brasov. Fortele de ordine, ajutate si de politistii locali, au dorit sa verifice modul in care sunt respectate prevederile legale in vigoare in ce priveste prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2, circulatia pe drumurile publice si respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati."In cadrul activitatilor desfasurate, ... citeste toata stirea