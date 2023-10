Datele oficiale ale Institutului National de Statistica au aratat ca judetul Valcea a obtinut un record de durata in ceea ce priveste speranta de viata.Potrivit acestor date, judetul ocupa primul loc in clasamentul national, intrucat oamenii de aici traiesc cu peste cinci ani mai mult decat locuitorii din Satu-Mare, care au cea mai redusa speranta de viata. In acest context, judetul Valcea este fara indoiala un judet in care ne putem astepta la oameni puternici si longevivi, care stiu sa isi ... citeste toata stirea