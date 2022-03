Brasovul in ziua maghiarilor de pretutindeni

Dupa doi ani in care nu au putut sarbatori, din cauza pandemiei, maghiarii brasoveni s-au strans din nou in Piata Sfatului din Brasov, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni. La 15 martie este aniversarea Revolutiei de la 1848, in care erou a fost generalul Jozef Bem, cel care a poposit pentru cateva nopti intr-una din cladirile din Piata Sfatului."Ne bucuram ca, in sfarsit, ne-am putut aduna atatia sa ne reamintim de eroii acestei revolutii si sa reconfirmam increderea intr-o lume mai buna si ... citeste toata stirea