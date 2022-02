Brasovul inregistreaza, in plina pandemie, cel mai mic numar de someri din istorie. Cum a fost posibil

Rata somajului in judetul Brasov a fost la 31 ianuarie 2022 de 1,87%, cea mai mica din 2002 incoace, de cand se inregistreaza aceste cifre. In plina pandemie. Brasovul inregistreaza cea mai scazuta rata a somajului din istorie. Aceasta se calculeaza din 2002 si, de atunci si pana acum, judetul nu a mai avut o rata de doar 1,87%. Mai mult, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov spune ca, in ianuarie, au fost anuntate aproape 1.300 de locuri de munca vacante, de catre operatorii ... citeste toata stirea