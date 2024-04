Brasovul intra in dezinsectie

Avand in vedere ca a inceput sezonul cald, in municipiul Brasov incepe campania de dezinsectie. Prima actiune din acest an incepe in 9 aprilie si se va incheia in 15 aprilie.Scopul acestei actiuni este de combatere a capuselor de pe domeniul public si privat al municipiului Brasov. "Lucrarile se vor executa la sol, intre orele 06.00-11.00, in functie de conditiile meteo, cu un numar de 10 echipe, care vor avea in dotare aparate portabile generatoare de ceata rece si calda. Primele zone in ... citește toată știrea