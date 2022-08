Brasovul, invitat la sedinta directorilor de aeroporturi din Romania

Presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea, a anuntat ca in perioada 23-25 august, in statiunea Venus se desfasoara Sedinta Directorilor Generali ai Aeroporturilor din Romania, unde a fost invitat sa participe de catre David Ciceo - presedinte al Asociatiei Aeroporturilor din Romania si director general al Aeroportului International "Avram Iancu" Cluj."Alaturi de mine participa si Alexandru Anghel, in dubla sa calitate, de director al Regiei Autonome *Aeroportul International ... citeste toata stirea