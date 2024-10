Brasovul isi actualizeaza sistemul GIS. Hartile vor putea fi accesate si de pe telefonul mobil

Primaria Brasov va decide in 2 noiembrie daca va semna un contract cu firma bucuresteana SC Intergraph Computer Services SRL pentru actualizarea sistemului GIS (Sistem Informational Geografic) al municipalitatii brasovene. Oferta companiei din Bucuresti se ridica la 298.975 lei, cu tot cu TVA, iar achizitia se realizeaza prin procedura de atribuire directa.Prin acest contract, consultantul va actualiza programele informatice aferente si se va ocupa de mentenanta timp de un an. In documentatia ... citește toată știrea