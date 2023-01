Brasovul, la trecerea dintre ani: Mii de oameni in Piata Sfatului, n-aveai loc s-arunci niciun ac

A fost plina Piata Sfatului, in noaptea dintre ani. Mai multi petrecareti fata de anii anteriori au tinut sa ciocneasca un pahar in inima orasului, unde municipalitatea a pregatit un program cu DJ Paul Groove, DJ Cahul si DJ Mentol. Cea care a intretinut atmosfera a fost MC-ul Ana Moga, de la Kiss FM Bucuresti, care este tot brasoveanca, iar intregul spectacol a fost transmis si in direct.La miezul noptii, spectacolul a fost intrerupt de numaratoarea inversa, apoi a urmat focul de artficii, ... citeste toata stirea