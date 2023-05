Prefectul judetului Brasov, Catalin Vasii, si seful Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, chestor de Politie Valentin Flucus, au participat joi, 4 mai, la Aula Universitatii "Transilvania", la o intalnire cu directorii din judetul Brasov. Intalnirea a fost organizata de Inspectoratul Scolar Judetean si a avut ca tema principala siguranta in scoli.Dupa aceasta intalnire, prefectul judetului, Catalin Vasii a declarat ca au fost abordate mai multe aspecte ce tin de siguranta in scoli. "Am ... citeste toata stirea