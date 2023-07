Romanii au comandat anul trecut, in medie, o saorma la 10 secunde, fiind livrate peste 3,31 de milioane de portii in 2022, cu 60% mai mai mult fata de anul precedent, arata datele unei aplicatii de livrare.Acest preparat este pe locul doi in topul preferintelor romanilor, utilizatori ai aplicatiei de livrare, precedat doar de burgeri."Minutul de aur ... citeste toata stirea