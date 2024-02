Brasovul, locul al doilea la accidente de munca mortale

Brasovul se afla pe locul al doilea, la nivel national, la accidente de munca mortale.Un numar de 3.404 persoane au suferit accidente de munca in primele 9 luni ale anului 2023, cu 6,7% mai putine comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, iar 43 dintre acestea si-au pierdut viata (minus 62,6%), conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, relateaza Agerpres.Sectoarele economiei nationale in care au fost cele mai multe accidente de munca in primele 9 ... citește toată știrea