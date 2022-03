Brasovul, model de bune practici pentru noua lege a iluminarii trecerilor de pietoni. Detaliile tehnice au fost prezentate deputatilor din Comisia Juridica din Camera Deputatilor

Modul in care sunt iluminate suplimentar trecerile de pietoni din Brasov au fost prezentate marti in in comisia juridica a Camerei Deputatilor, de catre viceprimarul municipiului, Sebastian Rusu (PNL). "Am sustinut un amendament al grupului parlamentar PNL privind siguranta rutiera", a anuntat viceprimarul.Acesta a mentionat invitatia de a prezenta masurile de la Brsaov fost facuta de deputatul brasovean Gabriel Andronache (PNL). "Brasovul este un exemplu de buna practica in ceea ce priveste ... citeste toata stirea