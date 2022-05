Brasovul nu doarme, Politia nu doarme: o noapte sub razie cu efective marite, pe la baruri si restaurante

Noaptea de vineri spre sambata, 13/14 mai, a fost una cu ordin de razie in Brasov, fiind mobilizate efective marite, de la toate cele 5 sectii de politie din municipiu, cat si de la Biroul de Investigatii Criminale si Biroul Rutier.Actiunea s-a desfasurat in intervalul orar 20.00 - 05.00 si s-a actionat "cu preponderenta in zona localurilor de divertisment", potrivit raportului IPJ.Au fost verificate 9 societati comerciale, 52 de autovehicule si legitimate 102 persoane.3 din 10 au fost ... citeste toata stirea