Brasovul nu s-a panicat dupa cutremurul din Gorj. Niciun apel la 112, echipele ISU au iesit in oras pentru monitorizare

Marti, 14 februarie, a fost a doua zi consecutiva in care s-a produs un cutremur in judetul Gorj. De aceasta data, seismul a fost mult mai puternic decat cel din 13 februarie. Luni, intensitatea a fost de 5,2 pe scara Richter, iar cel de marti a fost de 5,7 pe scara Richter, iar specialistii spun ca un cutremur de 6 grade, de exemplu, are efect dublu fata de unul de 5 grade. Cutremurul s-a produs la ora 15:16, la o adancime de 6,2 kilometri."Pana la acest moment, nu au fost primite apeluri ... citeste toata stirea