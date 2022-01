Brasovul este in varful clasamentului oraselor din Romania cu cel mai curat aer, potrivit topului alcatuit de numbeo.com. Este o urcare semnificativa avand in vedere ca orasul de sub Tampa, ocupa ultimul loc in anul 2020.Intr-un clasament privind calitatea vietii si a gradului de satisfactie al cetatenilor, realizat de portalul numbeo.com, doua mari orase din tara noastra depasesc Bucurestiul.Timisoara se afla pe locul 115, iar ... citeste toata stirea