Brasovul, pe locul 10 in topul national al romanilor bolnavi. Cel putin dupa certificatele de concediu medical eliberate

121.540 de certificate de concediu medical au fost acordate, in 2023, in judetul Brasov, potrivit datelor facute publice de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Cu aceasta cifra, Brasovul se situeaza pe locul 10, intr-un top national al judetelor cu cele mai multe certificate de concediu medical acordate. Astfel, in top apar, pe langa Bucuresti si judetele cele mai populate, precum Cluj, Iasi sau Timis, si judetele Prahova (locul 3 la nivel national la certificate de concediu ... citește toată știrea