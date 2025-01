Brasovul: Pe locul 10 la divorturi, de abia pe 26 la casatorii. La natalitate stam insa bine

Chiar daca sta bine la nivel national in ce priveste rata natalitatii si cea a mortalitatii, judetul Brasov a pierdut in primele 10 luni ale anului precedent 915 locuitori.Cu o rata a natalitatii de 7,9 la mie, judetul nostru este al saptelea din Romania, potrivit Directiei Judetene de Statistica Brasov. In acelasi timp, rata mortalitatii a fost de 9,6 la mie, cu care Brasovul se claseaza pe locul 37 pe ... citește toată știrea