Brasovul, pe locul 2 in tara la numarul de turisti in primele luni ale anului

In perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2024, indicele de utilizare neta a capacitatii de cazare din judetul Brasov a fost de 24,2% si ramane pe locul 2 pe tara la numarul de turisti din primele patru luni ale acestui an, dupa municipiul Bucuresti, anunta Agentia de presa Rador, care citeaza Radio Brasov.Daca in ... citește toată știrea