Brasovul, pe podium, in topul oraselor cu cel mai redus trafic rutier. Si un cartier din municiupiu, in clasament

Brasovul este printre orasele din Romania cu cel mai redus trafic rutier.Brasovul ocupa locul trei in topul oraselor din Romania cu cel mai redus trafic rutier, arata un studiu realizat de Storia, care prezinta orasele si cartierele in care traficul rutier este aglomerat si cele in care se circula cel mai lejer.In prezent, Resita, Oradea, Brasov, Botosani si Deva sunt orasele din Romania cu traficul rutier cel mai redus, in ... citește toată știrea