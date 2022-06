Brasovul pregateste "multumiri" pentru cei 50 de bani de la Guvern

Dupa ce 15 iunie au protestat impotriva scumpirii carburantilor la benzinaria Petrom de pe strada Poienelor din Brasov, soferii se mobilizeaza pentru o actiune similara si in 25 iunie. De data aceasta, protestul "de un leu", care consta in cumpararea unei cantitati infime benzina sau motorina va incepe sambata, la ora 17.00, la benzinariei MOL de pe Calea Bucuresti din Brasov (vis-a-vis de Kaufland), mobilizare fiind facuta pe retelele de socializare."Va asteptam in numar cat mai mare pentru ... citeste toata stirea