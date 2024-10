Brasovul, primul loc in topul celor mai cautate destinatii din Romania, rezervate prin booking.com

Brasovul este pe primul loc in topul celor mai cautate destinatii din Romania, rezervate prin booking.com.Romania este o tara extrem de atragatoare din punct de vedere turistic, cu oameni care isi mentin un apetit ridicat pentru calatorii, chiar si in vremuri in care preturile cresc intr-un ritm constant, scrie wall-street.ro.25.000 de proprietati din Romaniaerau listate pe booking.com in urma cu doi ani, in vreme ce acum, numarul lor a ajuns la 40.000, aici fiind incluse toate tipurile de ... citește toată știrea