Brasovul se afla printre judetele cu cele mai multe cazuri de COVID-19, inregistrate saptamana trecuta.Peste o treime din cazurile de COVID-19 de saptamana trecuta - in Bucuresti si in judetele Iasi, Timis, Sibiu si Brasov.Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca, in saptamana 1 - 7 mai, 39% dintre cazurile de COVID-19 au fost ... citeste toata stirea