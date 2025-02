Brasovul, printre orasele cu cele mai multe angajari in 2024

Brasovul, printre orasele cu cele mai multe angajari in 2024Distribuie daca iti place!Brasovul se afla printre orasele din Romania, cu cele mai multe angajari in 2024. Potrivit datelor de la Ministerul Muncii, Brasovul a inregistrat anul trecut peste 90.000 de angajari. Astfel, orasul de sub Tampa este pe locul 6 la nivel national, la acest capitol.Anul 2024 a inregistrat un ... citește toată știrea