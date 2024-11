Brasovul, printre primele 10 judete din Romania dupa puterea de cumparare

Au fost stabilite primele 10 judete din Romania dupa puterea de cumparare, iar judetul Brasov se afla in clasamentul celor mai bogate judete ale tarii.Primele 10 judete din Romania dupa puterea de cumparare au fost clasificate in urma unui studiu international. Analiza a fost facuta de Growth for Knowledge (GfK), o companie germana care se ocupa cu ... citește toată știrea