Festivalul Oraselor Verzi, eveniment de tocat bani publici si de propaganda pentru USR nu acopera mirosul pestilential din Brasov! Zeci de email-uri de la brasoveni trimise la Primarie, CJ, APM si Garda de Mediuv si imprejurimi."Subsemnata C-J A., domiciliata in Brasov, reclam ca la data de 02.09.2023, ora 00:25 am simtit in municipiul Brasov, in cartierul Liziera Brasov mirosuri pestilentiale care este posibil sa provina de la groapa de gunoi ecologica Fineco.Mirosul este de (oua clocite, ... citeste toata stirea