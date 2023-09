Parlamentarii brasoveni au fost reconfirmati in functiile de conducere pe care le-au detinut in sesiunea parlamentara anterioara. Astfel, deputatul brasovean liberal Gabriel Andronache va fi si in sesiunea parlamentara de toamna (care a inceput in 1 septembrie si se va incheia in luna decembrie) lider al Grupului PNL din Camera Deputatilor.Dupa ce a fost ales in functia de lider al Grupului PNL din Camera Deputatilor, Andronache le-a multumit colegilor pentru "creditul si sprijinul constant ... citeste toata stirea