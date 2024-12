Brasovul revine la formula clasica de atribuire a locurilor de parcare. Din 2025, dispar blocatoarele, iar locurile inchiriate vor fi marcate cu albastru

Anuntata in urma cu mai bine de un an, procedura online de atribuire a locurilor din parcarile rezidentiale nu a fost pusa in aplicare. De altfel, Primaria Brasov a anuntat ca renunta la aceasta procedura, urmand ca de la inceputul anului anului viitor sa revina la formula traditionala, cu prezenta fizica.Anuntul a fost facut vineri, 8 decembrie, de primarul Brasovului, George Scripcaru, care a anuntat si faptul ca la licitatie vor fi scoase si locurile de parcare ale restantierilor (cei care ... citește toată știrea