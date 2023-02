Brasovul s-a alaturat campaniei de lupta impotriva cancerului

Primaria Municipiului Brasov s-a alaturat "Union for International Cancer Control" si Asociatiei Magic si a iluminat in portocaliu literele de pe Tampa si cladirea primariei, in 4 februarie 2023, pentru a marca Ziua Mondiala a Luptei Impotriva Cancerului.Conform informatiilor transmise de Primaria Brasov, Union for International Cancer Control se numara peste 1.200 de organizatii din 170 de tari si teritorii si reprezinta principalele societati de lupta impotriva cancerului din lume, ... citeste toata stirea