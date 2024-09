Brasovul se alatura campaniei internationale "Light up for mito"

In perioada 16-22 septembrie se desfasoara Saptamana Mondiala de Constientizare a Bolilor Mitocondriale (Mitochondrial Disease Awareness Week).Saptamana se incheie cu campania Light Up For Mito, Romania alaturandu-se acestei campanii. Cu ocazia campaniei Light Up For Mito, monumentele si locurile de interes din intreaga lume sunt iluminate in verde, culoarea simbolica a bolilor mitocondriale, pentru a atrage atentia asupra acestor patologii.In Romania, in data de 21 septembrie seara, vor fi ... citește toată știrea