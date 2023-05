O firma din Bucuresti, ATH Energ SRL, va incasa de la Primaria Brasov suma de 164.220 lei, pentru a realiza strategia de termoficare a municipiului pentru urmatorii 10 ani. Contractul a fost obtinut de consultant in 16 mai, prin atribuire directa si va trebui sa predea documentatia in termen de 4 luni de la semnarea contractului.Prin strategia amintita, consultantul va trebui sa faca o evaluare a sistemului, sa identifice principalele probleme, dar si sa estimeze un necesar de incalzire. In ... citeste toata stirea