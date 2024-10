Brasovul selectat pentru Misiunea UE 100, prin care va primi sprijin si finantare pentru a atinge neutralitatea climatica pana in 2035

Brasovul este unul dintre cele 10 orase selectate pentru Misiunea UE 100 de orase inteligente si neutre din punct de vedere climatic.Anuntul a fost facut in cadrul Forumului pentru Neutralitate Climatica M100, orasul nostru fiind reprezentat de primarul George Scripcaru.Cele 10 comunitati din tara noastra, alaturi de Cluj Napoca, Bucuresti - Sector 2 si Suceava, vor fi sustinute pentru a atinge neutralitatea climatica pana in 2035Marti, in cadrul Forumului pentru Neutralitate Climatica ... citește toată știrea