Brasovul si 3 "sate de poveste", in finala concursului "Destinatia Anului 2024"

Voturile pentru "Destinatia Anului 2024" s-au incheiat, iar Brasovul se numara printre cele 12 orase intrate in marea finala a competitiei. Destinatiile din tara vor primi acum puncte din partea unui juriu, a publicului precum si din partea Cercetarii Destinatia Anului.Castigatorii celei de-a patra editii a competitiei vor fi anuntati in cadrul Galei Destinatia Anului 2024, care va avea loc in data de 21 mai, la Ateneul Roman. Anul trecut, ... citește toată știrea