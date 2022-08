Capacitatea de cazare turistica in functiune a structurilor de primire turistica a crescut in trimestrul II din 2022 cu 5,3% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, transmite Agerpres.In totalul capacitatii de cazare turistica in functiune, hotelurile au detinut o pondere de 59,6%, pensiunile agroturistice 15,3%, pensiunile turistice 10,7%, ... citeste toata stirea