Brasovul, "stropit" a doua oara anti tantari

Primaria Brasov a anuntat ca luni, 6 iunie, a inceput cea de a doua actiune de dezinsectie a domeniului public al municipiului Brasov din acest an, operatiune ce se realizeaza in doua etape.Astfel, dimineata, in functie de conditiile meteo, intre orele 05.00 si 10.00, se face dezinsectia de la sol (zonele verzi dintre blocuri, parcuri, locuri de joaca etc) cu 20 de echipe care vor avea in dotare aparate portabile generatoare de ceata rece si calda.Noaptea, intre orele 21.00 si 03.00, in ... citeste toata stirea