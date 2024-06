Brasovul, sub COD GALBEN de vant si ploi torentiale!

MESAJ 1AVERTIZARE METEOROLOGICACOD GALBENInterval de valabilitate: 24 iunieFenomene vizate: val de caldura persistent, disconfort termic ridicatZone afectate: conform textului si hartiiValul de caldura va persista in Banat, in nord-vestul si nordul Olteniei, in nordul Munteniei, precum si in ... citește toată știrea