Municipalitatea brasoveana are in plan ca anul acesta, in oras, sa fie instalate banci, cosuri de gunoi si alte piese de mobilier urban cu o valoare totala de maxim 2.250.436 lei, cu tot cu TVA. Licitatia pentru achizitionarea pieselor de mobilier a fost lansata de primarie in 4 mai, iar ofertele din partea furnizorilor interesati sunt asteptate pana in 31 mai.Pe lista de cumparaturi sunt si 6 banci "smart", care vor permite incarcarea telefoanelor mobile prin wi-fi, panouri fotovoltaice si ... citeste toata stirea