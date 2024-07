Brasovul, un lot impresionant la Olimpiada Nationala de Tehnologie a Informatiei. Una dintre "medaliile de aur" a ales Emiratele Arabe Unite

14 elevi au obtinut rezultate remarcabile la faza nationala a Olimpiadei de Tehnologie a Informatiei, care a avut loc in perioada 23-26 mai. Sunt elevi de la doua colegii din Brasov, Colegiul National de Informatica "Grigore Moisil" si Colegiul de Stiinte "Grigore Antipa", iar 8 dintre ei auurcat pe podium.Remarcabil este si faptul ca, in general, pentru fiecare categorie a olimpiadei (Programare C# si TIC - Tehnologia Informatiei sI Comunicatiilor), se califica un singur elev din judet. ... citește toată știrea